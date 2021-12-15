«Проиграли небезнадёжно». Людмила Бодниева — о выступлении российских гандболисток на ЧМ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева подвела итоги выступления команды на чемпионате мира в Испании.

Российские гандболистки вышли в плей-офф со второго места в подгруппе, но в четвертьфинале проиграли сборной Норвегии со счётом 28:34.

«Мы понимали, что четвертьфинал — самая сложная стадия чемпионата. Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли.

Но мне приятно, что команда билась и боролась, мы пытались вернуться в игру во втором тайме, немного не хватило. Мы должны признать, что сегодня мы проиграли команде, которая лучше нас. Чтобы быть в топ-четыре, мы должны быть сильнее таких команд, как Франция и Норвегия. В этот раз у нас не получилось. Но проиграли небезнадёжно, что немного успокаивает», — приводит слова Бодниевой «Спорт-экспресс».