«Проиграли небезнадёжно». Людмила Бодниева — о выступлении российских гандболисток на ЧМ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева подвела итоги выступления команды на чемпионате мира в Испании.
Российские гандболистки вышли в плей-офф со второго места в подгруппе, но в четвертьфинале проиграли сборной Норвегии со счётом 28:34.
«Мы понимали, что четвертьфинал — самая сложная стадия чемпионата. Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли.
Но мне приятно, что команда билась и боролась, мы пытались вернуться в игру во втором тайме, немного не хватило. Мы должны признать, что сегодня мы проиграли команде, которая лучше нас. Чтобы быть в топ-четыре, мы должны быть сильнее таких команд, как Франция и Норвегия. В этот раз у нас не получилось. Но проиграли небезнадёжно, что немного успокаивает», — приводит слова Бодниевой «Спорт-экспресс».
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