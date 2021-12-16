Гандболистка сборной России пояснила поражение от Норвегии на ЧМ и назвала ключевой момент

Гандболистка сборной России Юлия Манагарова объяснила, почему национальная команда проиграла Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира, и выделила ключевой момент.
«Ключевой момент был при счёте 20:22, когда мы смогли до одного сократить, в дальнейшем всё развалилось. Можно ли было с ними бороться? Они ничего нового не показали. Мы не выполнили установку тренера, потому что нам сказали, что они очень много играют через линейного. Наша основная задача была обойти линейного и играть в контратаку, мы этого не сделали. За это и получили.
Плюс были нелепые ошибки. Если со сборной Камеруна мы можем исправить свои оплошности, то такие команды, как Норвегия, не прощают глупых ошибок. Мы были ужасны в атаке, не были агрессивны», — цитируют Манагарову «Известия».
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