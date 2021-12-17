Сборная Франции стала первым финалистом женского чемпионата мира по гандболу

Женская сборная Франции по гандболу стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Испании. В полуфинальном матче французские гандболистки одержали волевую победу над командой Дании со счётом 23:22.



За титул сборная Франции сыграет с победителем второго полуфинала, в котором сегодня позднее встретятся команды Испании и Норвегии. Финал и матч за третье место – 19 декабря.



Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).



Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Гранольерс, Испания

Полуфинал



Франция – Дания – 23:22 (10:12).