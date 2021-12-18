Соперником Франции в финале женского ЧМ по гандболу станет Норвегия

Женская сборная Норвегии по гандболу стала вторым финалистом чемпионата мира, который проходит в Испании. В полуфинальном матче норвежские гандболистки одержали победу над испанками со счётом 27:21.
К перерыву счёт на табло были ничейным — 11:11, но затем норвежки взялись за дело, одержав в итоге уверенную победу.
В финальном матче, который пройдет в воскресенье, соперником сборной Норвегии станет команда Франции. Француженки в своём полуфинале были сильнее датчанок — 23:22.
В матче за третье место — он также состоится в воскресенье — встретятся национальные команды Дании и Испании.
Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).
В 2019 году победителем женского чемпионата мира по гандболу стала сборная Нидерландов.
- 18 декабря 2021
-
09:16
-
08:52
-
08:28
- 17 декабря 2021
-
22:10
-
20:01
-
19:50
-
15:52
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
12:32
-
11:29
-
10:43
-
10:24
-
10:13
-
07:51
-
00:47
- 16 декабря 2021
-
23:49
-
23:44
-
23:09
-
21:13
-
20:55
-
20:44
-
20:18
-
19:45
-
18:19
-
16:26
-
15:45
-
15:40
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
13:36
-
13:01
-
12:37