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Соперником Франции в финале женского ЧМ по гандболу станет Норвегия

Соперником Франции в финале женского ЧМ по гандболу станет Норвегия
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Женская сборная Норвегии по гандболу стала вторым финалистом чемпионата мира, который проходит в Испании. В полуфинальном матче норвежские гандболистки одержали победу над испанками со счётом 27:21.

К перерыву счёт на табло были ничейным — 11:11, но затем норвежки взялись за дело, одержав в итоге уверенную победу.

В финальном матче, который пройдет в воскресенье, соперником сборной Норвегии станет команда Франции. Француженки в своём полуфинале были сильнее датчанок — 23:22.

В матче за третье место — он также состоится в воскресенье — встретятся национальные команды Дании и Испании.

Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).

В 2019 году победителем женского чемпионата мира по гандболу стала сборная Нидерландов.

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