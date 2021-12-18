Соперником Франции в финале женского ЧМ по гандболу станет Норвегия

Женская сборная Норвегии по гандболу стала вторым финалистом чемпионата мира, который проходит в Испании. В полуфинальном матче норвежские гандболистки одержали победу над испанками со счётом 27:21.



К перерыву счёт на табло были ничейным — 11:11, но затем норвежки взялись за дело, одержав в итоге уверенную победу.



В финальном матче, который пройдет в воскресенье, соперником сборной Норвегии станет команда Франции. Француженки в своём полуфинале были сильнее датчанок — 23:22.



В матче за третье место — он также состоится в воскресенье — встретятся национальные команды Дании и Испании.



Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).



В 2019 году победителем женского чемпионата мира по гандболу стала сборная Нидерландов.

Новость по теме Сборная Франции стала первым финалистом женского чемпионата мира по гандболу