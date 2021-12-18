«Вы невероятная, люблю Вас». Лала Крамаренко обратилась к Алине Кабаевой

Российская гимнастка Лала Крамаренко, ставшая победительницей турнира в Москве, идейным вдохновителем которого является Алина Кабаева, по окончании соревнований обратилась к олимпийской чемпионке.

«Дорогая Алина Маратовна! Спасибо огромное за возможность выступать на таком грандиозном турнире! Это было незабываемо! Вы невероятная! Люблю Вас!» — написала Крамаренко.

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17-летняя Крамаренко — трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы 2021 года. Алина Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.