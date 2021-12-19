Норвежские гандболистки вернули себе титул чемпионок мира, обыграв в финале француженок

Женская сборная Норвегии по гандболу завоевала золотые медали чемпионата мира, который проходит в Испании. В финале норвежские гандболистки одержали волевую победу над соперницами из Франции со счётом 29:22.

Норвежки вернули себе титул сильнейших на планете, которым в предыдущий раз владели в 2015 году. Француженки были чемпионками мира в 2017 году. Действующим чемпионом мира являлась сборная Нидерландов.



Ранее бронзовым призёром стала команда Дании.

Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал соревнований, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).



Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Гранольерс, Испания

Финал

Франция – Норвегия – 22:29 (16:12).