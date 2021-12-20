Серебряным призёром ЧМ по гандболу объявили не ту команду. Президента федерации освистали

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хасан Мустафа на церемонии награждения после финального матча женского чемпионата мира между сборными Норвегии и Франции назвал серебряным призёром соревнований команду Дании.
Египтянин присутствовал на решающем поединке и собственными глазами видел, как Норвегия обыграла Францию со счётом 29:22. Дания несколькими часами ранее была сильнее Испании в матче за бронзу (35:28).
«Хочу подтвердить, что Норвегия — чемпион мира. И Дания… финиширует на втором месте. И Франция на третьем месте. Поздравления командам», — цитирует Мустафу Avisen.
Объявление Мустафы было встречено свистом болельщиков. Глава федерации не понял, в чём его ошибка, хотя его помощники пытались исправить ситуацию, подсказывая своему руководителю реальное положение дел. Однако президент федерации с недоумением ещё раз назвал Данию серебряным призёром.
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