Ронни О'Салливан выиграл престижный снукерный турнир World Grand Prix 2021

Англичанин Ронни О’Салливан стал победителем престижного снукерного турнира World Grand Prix 2021.

В решающем матче турнира О’Салливан одержал победу над представителем Австралии Нилом Робертсоном со счётом 10:8. В полуфинале турнира О’Салливан обыграл англичанина Стюарта Бинэма. Робертсон, в свою очередь, за выход в финал турнира сломил сопротивление англичанина Мака Селби.

Для О’Салливана этот трофей стал первым после того, как он выиграл чемпионат мира в 2020 году.

О’Салливан является шестикратным чемпионом мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020) и семикратным чемпионом Мастерса (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017).