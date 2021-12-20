Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ронни О'Салливан выиграл престижный снукерный турнир World Grand Prix 2021

Ронни О'Салливан выиграл престижный снукерный турнир World Grand Prix 2021
Комментарии

Англичанин Ронни О’Салливан стал победителем престижного снукерного турнира World Grand Prix 2021.

В решающем матче турнира О’Салливан одержал победу над представителем Австралии Нилом Робертсоном со счётом 10:8. В полуфинале турнира О’Салливан обыграл англичанина Стюарта Бинэма. Робертсон, в свою очередь, за выход в финал турнира сломил сопротивление англичанина Мака Селби.

Для О’Салливана этот трофей стал первым после того, как он выиграл чемпионат мира в 2020 году.

О’Салливан является шестикратным чемпионом мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020) и семикратным чемпионом Мастерса (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017).

Новость по теме
Норвежские гандболистки вернули себе титул чемпионок мира, обыграв в финале француженок
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021