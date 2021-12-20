Ронни О'Салливан выиграл престижный снукерный турнир World Grand Prix 2021
Поделиться
Англичанин Ронни О’Салливан стал победителем престижного снукерного турнира World Grand Prix 2021.
В решающем матче турнира О’Салливан одержал победу над представителем Австралии Нилом Робертсоном со счётом 10:8. В полуфинале турнира О’Салливан обыграл англичанина Стюарта Бинэма. Робертсон, в свою очередь, за выход в финал турнира сломил сопротивление англичанина Мака Селби.
Для О’Салливана этот трофей стал первым после того, как он выиграл чемпионат мира в 2020 году.
О’Салливан является шестикратным чемпионом мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020) и семикратным чемпионом Мастерса (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017).
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
02:30
-
00:58
-
00:24
-
00:11
- 19 декабря 2021
-
21:08
-
20:50
-
19:52
-
19:44
-
19:11
-
18:58
-
18:24
-
18:10
-
12:48
- 18 декабря 2021
-
11:48
-
09:16
-
08:52
-
08:28
- 17 декабря 2021
-
22:10
-
20:01
-
19:50
-
15:52
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
12:32
-
11:29
-
10:43
-
10:24
-
10:13
-
07:51
-
00:47
- 16 декабря 2021
-
23:49
-
23:44
-
23:09
-
21:13
Партнерский контент