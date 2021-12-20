Климент Колесников: Майкл Фелпс реально был на грани самоубийства

Пятикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о психологических проблемах, которые могут возникнуть у человека, достигающего вершины в спорте. Он привёл в пример 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса.

«Интересно, что до Олимпиады я довольно много читал о психологических проблемах, с которыми сталкивался Майкл Фелпс после каждой из своих Олимпиад. И никак не мог понять: какие вообще могут быть проблемы у человека, который выиграл всё, что только можно, и у которого всё есть? Но ведь Майкл реально был в какой-то момент на грани самоубийства.

А после Токио я очень чётко понял то, о чём вы сказали: что золотая олимпийская медаль реально способна подтолкнуть человека к нервному срыву. Потому что она — высшее достижение, какое только может быть у спортсмена, и одновременно — конец жизни. Потому что выше уже некуда, только вниз. И ты реально не понимаешь, что с этим делать. Поэтому уже сейчас я думаю об Играх в Париже с некоторой опаской. Рассчитываю-то всё же на золото…» — цитирует Колесникова «RT на русском».