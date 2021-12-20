Перед стартом на ЧМ по рапиду и блицу Ян Непомнящий сыграет товарищеский матч

Сильнейший шахматист России, участник недавнего матча за шахматную корону Ян Непомнящий перед отлётом на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдёт с 25 по 31 декабря в Варшаве, сыграет товарищеский матч с президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
Игра состоится 24 декабря и пройдёт с ограничением по времени 30 минут для каждого игрока без прибавления. «Бизнес похож на шахматы — это тоже противостояние соперников, мысли. Мне нравится соперничать с сильнейшими в своём деле, потому что у них есть чему поучиться. И в этом смысле возможность сыграть шахматную партию с Яном Непомнящим для меня большая удача», — отметил Владимир Потанин.
Владимир Потанин выступал за студенческую команду МГИМО в межвузовских турнирах в 70-х годах, а уровень этих соревнований в советский период был очень высок. Как сложится партия с Непомнящим, можно будет увидеть 24 декабря в 15:15 мск на шахматном портале Crestbook.com.
Сотрудничество «Норникеля» и Непомнящего началось в период его подготовки к недавнему матчу за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, завершившемуся победой норвежца. «Я благодарен тому, что мне помогли в подготовке к матчу, обратили внимание не только на наш вид спорта, но и на мою скромную персону», — сказал Ян Непомнящий. В текущем году эта российская компания также стала генеральным партнёром ФИДЕ по развитию детских и юношеских шахмат и выступила спонсором Кубка мира по шахматам, прошедшего летом в Сочи.
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