Ян Непомнящий заключил контракт с новым партнёром перед матчем за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заключил спонсорское соглашение с компанией «Норникель» перед матчем за шахматную корону.
«Я очень польщён тем, что такая серьёзная компания обратила внимание на шахматы в целом и на мою персону. Надеюсь, что смогу выйти на новый уровень при такой серьёзной поддержке. Когда есть такая поддержка, можно сосредоточиться именно на шахматах и не думать о каких-то бытовых вопросах», – передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Фото: Чемпионат
«Мы гордимся нашей шахматной историей и хотели бы внести свой вклад в поддержку и развитие славных российских шахматных традиций. Мы считаем, что у Яна блестящее настоящее и прекрасное будущее, и хотели бы поддержать его в упорном, но стремительном восхождении на шахматный Олимп. Для нас поддержка амбициозных и талантливых молодых людей – это важная стратегия. Мы уверены, что такие люди могут дать нашей стране будущее, которого мы все заслуживаем. Мы с удовольствием поддерживаем Яна и надеемся, что в Дубае его ждёт прекрасный результат», — отметила старший президент «Норникеля» Лариса Зелькова.
В матче за титул Непомнящий сыграет с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном, которому уже трижды удавалось защищать свой титул. Матч пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.
Ранее в 10-м туре супертурнира Norway Chess Карлсен чёрными фигурами нанёс поражение Непомнящему в армагеддоне.
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