Сборная России стала четвёртой в медальном зачёте ЧМ по плаванию на короткой воде

На завершившемся в Абу-Даби чемпионате мира по плаванию на короткой воде сборная России заняла четвёртое место в общем медальном зачёте.

Золотые медали завоевали мужские команды на дистанции 4х100 м кролем и в комбинированной эстафете 4х50 м. Два золота в личных заплывах на счету Климента Колесникова (100 м комплексным стилем, 50 м на спине). Мужская сборная России также взяла два серебра в эстафетах 4х50 м и 4х200 м кролем. В личных соревнованиях серебряными призерами стали Колесников (100 м на спине), Александр Щеголев (200 м кролем), Анастасия Кирпичникова (800 м кролем), Илья Бородин (400 м комплексом) и Евгения Чикунова (200 брассом). Бронза на счету Андрея Минакова (100 м баттерфляем), Марии Каменевой (100 м комплексом) и российских команд в смешанной эстафете 4х50 м кролем и в комбинированной эстафете 4х100 м.

Первой в общем зачете турнире стала сборная США, на счету которой девять золотых, девять серебряных и двенадцать бронзовых медалей. Вторыми стали канадцы (7-6-2), следом расположились итальянцы (5-5-6).