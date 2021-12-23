Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава ФИДЕ Дворкович прокомментировал то, что Дубов помогал Карлсену против Непомнящего

Глава ФИДЕ Дворкович прокомментировал то, что Дубов помогал Карлсену против Непомнящего
Комментарии

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.

«Я не считаю, что здесь вообще нужно обсуждать моральную сторону вопроса. В конце концов, во всех видах спорта тренер-иностранец — это нормально. Другое дело, могут быть нюансы, связанные с тем, скажем, что кто-то когда-то с кем-то вместе тренировался, готовился. Но, как бы то ни было, это личный выбор Даниила Дубова, который я не осуждаю.

Если честно, я бы так не поступил. Впрочем, это не означает, что так поступить не мог Даниил», — цитирует Дворковича «Коммерсантъ».

Новость по теме
Президент ФИДЕ отреагировал на слова Магнуса Карлсена о возможном отказе от защиты титула
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021