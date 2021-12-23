Глава ФИДЕ Дворкович прокомментировал то, что Дубов помогал Карлсену против Непомнящего

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.
«Я не считаю, что здесь вообще нужно обсуждать моральную сторону вопроса. В конце концов, во всех видах спорта тренер-иностранец — это нормально. Другое дело, могут быть нюансы, связанные с тем, скажем, что кто-то когда-то с кем-то вместе тренировался, готовился. Но, как бы то ни было, это личный выбор Даниила Дубова, который я не осуждаю.
Если честно, я бы так не поступил. Впрочем, это не означает, что так поступить не мог Даниил», — цитирует Дворковича «Коммерсантъ».
- 23 декабря 2021
-
11:05
-
11:01
-
09:40
-
08:44
-
07:29
-
00:30
- 22 декабря 2021
-
17:58
-
17:00
-
13:29
-
11:35
-
10:58
-
10:26
-
09:48
-
09:44
-
00:33
-
00:23
- 21 декабря 2021
-
23:12
-
20:40
-
20:17
-
18:18
-
17:42
-
16:36
-
12:59
-
12:43
-
12:40
-
12:09
-
11:30
-
11:01
-
10:38
-
10:34
-
09:20
- 20 декабря 2021
-
22:29
-
21:58
-
19:36
-
19:03