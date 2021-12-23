Глава ФИДЕ Дворкович прокомментировал то, что Дубов помогал Карлсену против Непомнящего

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.

«Я не считаю, что здесь вообще нужно обсуждать моральную сторону вопроса. В конце концов, во всех видах спорта тренер-иностранец — это нормально. Другое дело, могут быть нюансы, связанные с тем, скажем, что кто-то когда-то с кем-то вместе тренировался, готовился. Но, как бы то ни было, это личный выбор Даниила Дубова, который я не осуждаю.

Если честно, я бы так не поступил. Впрочем, это не означает, что так поступить не мог Даниил», — цитирует Дворковича «Коммерсантъ».