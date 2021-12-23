Тренер Альберто Салазар пожизненно отстранён от профессиональной деятельности

Американский тренер Альберто Салазар отстранён от профессиональной деятельности пожизненно. Такое решение принял Центр безопасности спорта США в среду, 22 декабря.

Шестидесятитрёхлетний специалист получил дисквалификацию в начале 2020 года. Причиной подобного решения стали чрезмерная эмоциональность и сексуальные домогательства. Апелляция на второй из вердиктов оказалась неудачной согласно базе данных Центра безопасности США. Никаких официальных комментариев от руководящего органа или представителей тренера не последовало.

На протяжении четырёх десятилетий Салазар был одним из ведущих лиц американской лёгкой атлетики. Он выигрывал марафонские забеги в Нью-Йорке и Бостоне, а также участвовал в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. После завершения карьеры Альберто стал одним из основателей центра подготовки американских спортсменов в беге на длинные дистанции.