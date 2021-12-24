Ронни О'Салливан сравнил себя с Надалем, Джоковичем, Вудсом и Месси

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан сравнил себя с легендарными представителями других видов спорта.
«Разница между тем, когда ты играешь хорошо или плохо, заключается в атмосфере, которую ты создаёшь. Думаю, такое бывает лишь у некоторых спортсменов. У Тайгера Вудса, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Лионеля Месси. Они делают нечто, что интригует зрителей. Думаю, когда я играю и у меня всё получается, людей словно тянет смотреть за моими действиями.
Играть в условиях пандемии с закрытыми дверями — неприятный опыт. Надеюсь, арены будут открыты для болельщиков, несмотря на рост случаев заражения. Мы играли без зрителей в прошлом году, это было ужасно», — цитирует О'Салливана Eurosport.
О’Салливан поднялся с седьмого места на третье в годовом рейтинге после победы над Робертсоном (10-8) в финале турнира World Grand Prix 2021.
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