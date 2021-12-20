Снукерист Ронни О’Салливан потроллил премьер-министра Бориса Джонсона

Известный снукерист Ронни О’Салливан поддел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Спортсмен позволил себе колкие комментарии в адрес политика после победы в мировом Гран-при.



«Очень рад видеть здесь столько фанатов, учитывая ситуацию с коронавирусом. Тут сегодня словно на Даунинг Стрит, 10!» — сказал после победы О’Салливан.



Говоря о Даунинг Стрит, снукерист намекнул на Рождественскую вечеринку, которую в прошлом году устроил Джонсон, несмотря на строгие коронавирусные ограничения.



Отметим, что для О’Салливана подобные шутки привычны. Шестикратный чемпион мира известен своим юмором. Недавно он заявил, что лично попытается отговорить своего сына от попытки сделать карьеру в снукере.