Казанское «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз выиграло Кубок России по волейболу

Волейболистки казанской команды «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали обладательницами Кубка России.

В финальном матче «Динамо-Ак Барс» нанесло поражение «Локомотиву» из Калининградской области со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:17). Ранее казанский клуб выигрывал трофей в 2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020 годах.

Позднее в матче за третье место сыграют московское «Динамо» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне в полуфинальных матчах «Финала четырёх» казанское «Динамо» нанесло поражение московским одноклубницам со счётом 3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:22), а «Локомотив» обыграл «Ленинградку» — 3:0 (25:17, 25:13, 25:18).

Волейбол. Кубок России. Женщины

Финал

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Локомотив» (Калининградская обл.) — 3:0 (25:14, 26:24, 25:17)