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Карлсен потерял лидерство на ЧМ по рапиду, Непомнящий вырвался на первое место

Карлсен потерял лидерство на ЧМ по рапиду, Непомнящий вырвался на первое место
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Норвежец Магнус Карлсен утратил лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Варшаве (Польша). В первой же партии третьего игрового дня Карлсен проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана.

По итогам 10 туров первое место делят Абдусатторов и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 8 очков. На пол-очка меньше у Карлсена и американца Фабиано Каруаны.

Чемпионат мира по рапиду завершится сегодня, 28 декабря, когда будут сыграны все 13 туров.

17-летний Абдусатторов стал гроссмейстером в возрасте 13 лет 1 месяца и 11 дней.

Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.

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