«Идиотское правило». Магнус Карлсен возмущён итогом чемпионата мира по быстрым шахматам

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выразил недовольство правилами чемпионата мира по быстрым шахматам, который завершился в Варшаве. По итогам 13 туров четыре гроссмейстера: Карлсен, россиянин Ян Непомнящий, представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов и американец Фабиано Каруана набрали по 9,5 очка. Лучшие дополнительные показатели оказались у Яна и Нодирбека, которые и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов.

«Это идиотское правило. Или все участники, набравшие одинаковое количество очков, должны играть тай-брейк, или никто. Мне было невероятно жалко не продолжить борьбу на тай-брейке. Не думаю, что сами игроки должны рассуждать о системе, которая так плоха.

Я считаю, что система с тай-брейком — это нормально, пока не нарушается справедливость. Думаю, для большинства людей такое решение кажется нечестным. Я знаю правила, но их нужно менять. Тай-брейк — это шаг в правильном направлении, но я не вижу логики, когда выходят лишь двое. Получается любительский чемпионат мира», — приводит слова Карлсена NRK.