World Athletics не включила Ласицкене в число женщин, сотворивших историю в 2021 году

World Athletics назвала легкоатлеток, сотворивших историю в 2021 году (Women who made history in 2021). В рейтинг попали шесть спортсменок: бегуньи Сифан Хассан (Нидерланды), Гудаф Цегай (Эфиопия), Элейн Томпсон (Ямайка), Перут Чемутай (Уганда), метательница молота Анита Влодарчик (Польша) и толкательница ядра Валери Адамс (Новая Зеландия).

Фото можно посмотреть на странице World Athletics в «Инстаграме».

В список не вошла многократная чемпионка мира российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая в 2021 году установила рекорд по количеству побед на этапах Бриллиантовой лиги, а также стала олимпийской чемпионкой.

Ранее World Athletics номинировала Ласицкене на звание лучшей легкоатлетки года, однако в шорт-лист она не попала.