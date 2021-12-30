Вашье-Лаграв стал чемпионом мира по блицу, Дубов упустил шанс в последнем туре

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Владислав Артемьев упустили шанс завоевать титул чемпиона мира по блицу на турнире, который проходит в Варшаве (Польша).

Перед заключительным, 21-м туром Дубов, Артемьев, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представляющий США Левон Аронян, а также французы Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фируджа набрали по 14 очков.

Дуда, Вашье-Лаграв и Фируджа свои партии 21-го тура выиграли и составили тройку призёров. Отметим, что Вашье-Лаграв при этом нанёс поражение норвежцу Магнусу Карлсену. Артемьев уступил Дуде, а Дубов сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

В итоге титул на тай-брейке разыграли лучшие по дополнительным показателям – Дуда и Вашье-Лаграв. Француз обыграл поляка со счётом 2:1 и стал чемпионом мира по блицу.

Фируджа, также набравший 15 очков в 21 туре, стал бронзовым призёром. Дубов, уступив лидерам пол-очка, занял четвёртое место. Артемьев (14 очков) поделил с Ароняном и Шахрияром Мамедъяровым 5-7-е места. Отметим, что Карлсен набрал 13,5 очков. Столько же в активе россиян Владимира Федосеева, Григория Опарина, Александра Грищука и Михаила Кобалии.