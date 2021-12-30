Костенюк и Гунина стали призёрами женского чемпионата мира по блицу
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В Варшаве (Польша) завершился чемпионат мира по блицу среди женщин. Победу одержала Бибисара Асаубаева из Казахстана, набравшая 14 очков в 17 партиях. Второе место заняла россиянка Александра Костенюк, в активе которой 12,5 очков. По 12 очков набрали россиянки Валентина Гунина и Полина Шувалова. Лучшие дополнительные показатели вывели Гунину на третье место.
По 11 очков набрали россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря. Они вместе с тремя соперницами расположились на местах с 8-го по 13-е.
Напомним, ранее в Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам, победу в котором одержала Костенюк. Бронзовым призёром, также по дополнительным показателям, стала Гунина, опередившая Лагно.
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