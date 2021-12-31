«Пока нет». Ян Непомнящий опубликовал пост после завершения чемпионата мира по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения чемпионата мира по блицу в Варшаве (Польша). Победителем соревнований стал француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший на тай-брейке поляка Ян-Кшиштофа Дуду. Непомнящий в турнирной таблице занял 25-е место.

«Пока нет. Но я продолжаю работать над этим», — написал Непомнящий.

Пост доступен в «инстаграме» Яна Непомнящего.

Ранее Непомнящий дошёл до поединка за титул на чемпионате мира по быстрым шахматам, но уступил на тай-брейке 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову. На чемпионате мира по блицу лучшим из россиянин стал Даниил Дубов, занявший четвёртое место.

В декабре Непомнящий также проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам.