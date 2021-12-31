«Пока нет». Ян Непомнящий опубликовал пост после завершения чемпионата мира по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения чемпионата мира по блицу в Варшаве (Польша). Победителем соревнований стал француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший на тай-брейке поляка Ян-Кшиштофа Дуду. Непомнящий в турнирной таблице занял 25-е место.
«Пока нет. Но я продолжаю работать над этим», — написал Непомнящий.
Пост доступен в «инстаграме» Яна Непомнящего.
Ранее Непомнящий дошёл до поединка за титул на чемпионате мира по быстрым шахматам, но уступил на тай-брейке 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову. На чемпионате мира по блицу лучшим из россиянин стал Даниил Дубов, занявший четвёртое место.
В декабре Непомнящий также проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам.
- 31 декабря 2021
-
09:08
-
08:27
-
08:00
-
00:00
- 30 декабря 2021
-
23:43
-
23:17
-
22:14
-
19:37
-
18:30
-
17:17
-
16:19
-
15:55
-
15:50
-
14:23
-
10:42
-
10:36
-
09:08
-
08:48
- 29 декабря 2021
-
18:20
-
16:24
-
16:10
-
16:03
-
11:09
-
10:53
-
09:32
-
09:27
-
08:26
-
00:10
- 28 декабря 2021
-
23:59
-
23:20
-
22:02
-
20:44
-
19:53
-
18:44
-
18:35