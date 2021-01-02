Шипулин — о смерти Хамутцких: по нему скорбит вся страна

Экс-президент волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин отреагировал на уход из жизни бывшего волейболиста сборной России Вадима Хамутцких. Ему было 52 года.



«Хамутцких был очень большим человеком для российского волейбола. Это была очень сильная личность. Замечательный человек и игрок. Он себя не щадил, играл без компромиссов, до конца. Хамуцких всегда выкладывался по полной. Мы скорбим, грустим, плачем. Это очень большая утрата



Для «Белогорья» это был очень большой удар в новогоднюю ночь. Хамутцких работал в клубе, во второй команде. У меня самые яркие впечатления от этого человека. Добряк, хороший человек. Таких людей рождается очень мало в нашей стране. Думаю, руководитель «Белогорья» скажет, что мы будем проводить минуту молчания на ближайшем домашнем матче. По Хамутцких скорбит не только наша область, но и вся страна», — приводит слова Геннадия Шипулина «Спорт-экспресс».



Хамутцких — серебряный призёр Олимпиады-2000, бронзовый призёр Игр 2004 и 2008 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы, обладатель Кубка мира — 1999, победитель Мировой лиги — 2002.



На клубном уровне он стал семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола.

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