На бывшего члена сборной России по борьбе Амина Лайпанова возбуждены два уголовных дела

На бывшего члена сборной России по греко-римской борьбе Амина Лайпанова возбуждены два уголовных дела по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «Организация незаконного вооружённого формирования».
По версии следствия в марте 2016 года Лайпанов на машине выехал в Азербайджан и в том же году отправился в Сирию, где уже несколько лет воюет на стороне террористов, сообщает телеграм-канал «Мутко против». В итоге о его деятельности стало известно сотрудникам МВД и ФСБ. Недавно на него были возбуждены уголовные дела.
Амин Лайпанов занял второе место в категории 120 килограммов на чемпионате России 2009 года, выступая за сборную Красноярского края, и попал в сборную страны. Через несколько лет он закончил карьеру и стал тренером. Согласно его собственному резюме, параллельно с выступлениями он якобы был одним из тренеров Асланбека Хуштова и Назира Манкиева, которые стали олимпийскими чемпионами в Пекине.
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