Сборная России заняла шестое место на этапе Кубка мира по санному спорту

Сборная России заняла шестое место на этапе Кубка мира по санному спорту, прошедшему в немецком Винтерберге.

Национальную команду в эстафете представили Виктория Демченко, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Победу одержала сборная Латвии, показав время 2 минуты 24,294 секунды. Второе место заняла команда Австрии, топ-3 замкнула сборная США. Россияне уступили победителям 1,513 секунды, сообщает «Матч-ТВ».

Седьмой этап Кубка мира пройдёт 8-9 января 2022 года в латвийской Сигулде. Всего в январе запланировано провести четыре этапа, которые станут последними стадиями подготовки к Олимпийским играм.

Кубок мира. Винтерберг (Германия)

Эстафета

1. Латвия — 2.24,294

2. Австрия — +0,358

3. США — +0,508…

6. Россия — +1,513