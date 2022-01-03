Сборная России заняла шестое место на этапе Кубка мира по санному спорту
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Сборная России заняла шестое место на этапе Кубка мира по санному спорту, прошедшему в немецком Винтерберге.
Национальную команду в эстафете представили Виктория Демченко, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.
Победу одержала сборная Латвии, показав время 2 минуты 24,294 секунды. Второе место заняла команда Австрии, топ-3 замкнула сборная США. Россияне уступили победителям 1,513 секунды, сообщает «Матч-ТВ».
Седьмой этап Кубка мира пройдёт 8-9 января 2022 года в латвийской Сигулде. Всего в январе запланировано провести четыре этапа, которые станут последними стадиями подготовки к Олимпийским играм.
Кубок мира. Винтерберг (Германия)
Эстафета
1. Латвия — 2.24,294
2. Австрия — +0,358
3. США — +0,508…
6. Россия — +1,513
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