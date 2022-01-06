Светлана Ромашина: работа в Госдуме — это не совсем то, чего бы я хотела

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что после окончания спортивной карьеры не видит себя в политике и, в частности, в Госдуме.
«На данном этапе у меня таких планов нет. Мне задают много вопросов по поводу Госдумы, так как почему-то принято считать, что спортсмен после окончания карьеры обязательно идёт туда. Но, знаете, если мы прикинем процентное соотношение, то поймём, что в Госдуму идут единицы. Я считаю, что к работе в Госдуме или в министерствах нужно быть готовым. Следует всё-таки поучиться, потому что во время спортивной карьеры атлет мало чего видит вокруг себя. Если он этого хочет, то расширяет свой кругозор.
Но такая работа, законопроекты — это действительно непросто, если всерьёз заниматься этим. На данном этапе это не совсем то, чего бы я хотела», — приводит слова Ромашиной «Газета.Ru».
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