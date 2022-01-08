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Россиянки Голикова и Качанова завоевали медали на чемпионате Европы в беге на коньках

Россиянки Голикова и Качанова завоевали медали на чемпионате Европы в беге на коньках
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Россиянка Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров в беге на коньках на чемпионате Европы.

Победу одержала хозяйка соревнований Фемке Кок, финишировав с результатом 37,325 секунды. Отставание Голиковой составило 0,10 секунды. Замкнула тройку ещё одна представительница России Дарья Качанова (+0,25), сообщает ТАСС.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит в Херенвене (Нидерланды) и завершится 9 января. Первый соревновательный день сборной России пришлось пропустить из-за положительных тестов на коронавирус в команде и последующего карантина.

Для 30-летней Голиковой это третья подобная серебряная медаль в карьере. Также она дважды становилась чемпионкой Европы и один раз завоёвывала бронзу.

24-летняя Качанова впервые стала бронзовым призёром чемпионата Европы. На её счету также одна золотая и две серебряные медали европейских первенств.

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