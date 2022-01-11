Мужская сборная России по гандболу объявила состав на чемпионат Европы, который пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).
Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).
Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»).
Линейный: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).
Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Михаил Виноградов («Брегенц» Австрия), Евгений Дзёмин («Чеховские медведи»), Сергей Марк Косоротов («Висла», Польша), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).
Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников («Висла», Польша).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей).
В предварительном раунде Россия сыграет с Литвой, Норвегией и Словакией. Матчи состоятся 13, 15 и 17 января соответственно.
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