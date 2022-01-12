Российская сноубордистка Соболева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Австрии
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26-летняя российская сноубордистка Наталья Соболева стала третьей в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гастайне (Австрия).
Победу в соревнованиях одержала австрийка Даниэла Ульбинг, второе место заняла представительница Германии Рамона Хофмайстер.
Кубок мира, Бад-Гастайн (Австрия). Женщины. Параллельный слалом
Финал
1. Даниэла Ульбинг (Австрия)
2. Рамона Хофмайстер (Германия)
3. Наталья Соболева (Россия)
4. Юлия Дуймовиц (Австрия).
Другие россиянки Дарина Клинк, Софья Надыршина и Анастасия Курочкина выбыли на стадии 1/8 финала.
У мужчин в данной дисциплине весь пьедестал заняли австрийцы: первым стал Арвид Аунер, вторым – Бенджамин Карл, третьим – Александер Пайер. Лучший из россиян — Дмитрий Логинов — занял девятое место.
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