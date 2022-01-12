Российская сноубордистка Соболева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Австрии

26-летняя российская сноубордистка Наталья Соболева стала третьей в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гастайне (Австрия).

Победу в соревнованиях одержала австрийка Даниэла Ульбинг, второе место заняла представительница Германии Рамона Хофмайстер.

Кубок мира, Бад-Гастайн (Австрия). Женщины. Параллельный слалом

Финал

1. Даниэла Ульбинг (Австрия)

2. Рамона Хофмайстер (Германия)

3. Наталья Соболева (Россия)

4. Юлия Дуймовиц (Австрия).

Другие россиянки Дарина Клинк, Софья Надыршина и Анастасия Курочкина выбыли на стадии 1/8 финала.

У мужчин в данной дисциплине весь пьедестал заняли австрийцы: первым стал Арвид Аунер, вторым – Бенджамин Карл, третьим – Александер Пайер. Лучший из россиян — Дмитрий Логинов — занял девятое место.