Тимановская: я научилась не доверять белорусам, которые говорят, что они такие же, как я

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, подвела итоги своего пребывания в Польше.
«Чему я научилась за полгода в Польше? Перестала переводить злотые в белорусские рубли, но всё ещё перевожу в евро. Выучила пару фраз на польском и стараюсь иногда использовать польский вместо английского, хотя это довольно сложно, однако я понимаю, что так выучу польский намного быстрее. Начала питаться другими продуктами, которые в Беларуси для меня были непозволительной роскошью.
Полюбила жизнь в городе, хотя всё равно хочу в следующем году переехать за город ближе к лесу или парку. Научилась не доверять всем, и в частности белорусам, которые говорят, что они такие же, как я, и «очень хотят помочь». Поверьте, обожглась я с этим довольно сильно. Создала свой бренд одежды, о котором так давно мечтала, и сейчас занимаюсь его продвижением.
Стала чаще проверять имэйл, так как здесь все счета и важные сообщение приходят на него. Начала всегда и всё заказывать онлайн, вплоть до бытовой химии, и это супер экономит моё время. Научилась справляться со стрессом и ко всем проблемам относиться с улыбкой на лице. Научилась говорить «нет»! Даже когда неловко или стыдно. Особенно тем, кто пытается извлечь из меня выгоду!
Научилась экономить не потому, что испытываю финансовые трудности, а потому, что в Польше всегда можно найти хорошие скидки и купить один и тот же товар на разных сайтах с разницей в цене в два раза. Перестала готовить на неделю вперёд, стоя по 4 часа у плиты, потому что здесь такой большой выбор готовой и полезной еды, которая готовится 10 минут, либо вообще просто подогревается и стоит это в разы дешевле, чем в РБ, а, наряду с экономией времени и сил, это отличный вариант. Приучилась сортировать мусор (мне кажется, это очень важно для экологии, этого не хватает в РБ). Осталось смириться с тем, что все вокруг думают, что мы из Украины, и перестать беситься от этого.
И я на пути к тому, чтобы научиться распознавать людей и их цели, потому что за эти 6 месяцев мне на пути встретились разные люди, и время показало внутреннюю сущность их всех. К сожалению, не у всех людей были добрые помыслы», — написала Тимановская.
Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской.
- 12 января 2022
-
09:59
-
04:53
-
00:59
- 11 января 2022
-
16:57
-
13:54
-
13:19
-
12:30
-
12:15
-
11:53
-
11:32
-
10:32
-
08:40
-
00:08
- 10 января 2022
-
23:25
-
22:36
-
22:03
-
20:26
-
08:45
-
08:40
-
00:37
- 9 января 2022
-
23:46
-
21:55
-
21:01
-
20:27
-
19:53
-
19:33
-
17:25
-
17:11
-
14:00
-
00:18
-
00:05
- 8 января 2022
-
23:20
-
22:11
-
21:50
-
20:17