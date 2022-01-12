Тимановская: я научилась не доверять белорусам, которые говорят, что они такие же, как я

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, подвела итоги своего пребывания в Польше.

«Чему я научилась за полгода в Польше? Перестала переводить злотые в белорусские рубли, но всё ещё перевожу в евро. Выучила пару фраз на польском и стараюсь иногда использовать польский вместо английского, хотя это довольно сложно, однако я понимаю, что так выучу польский намного быстрее. Начала питаться другими продуктами, которые в Беларуси для меня были непозволительной роскошью.



Полюбила жизнь в городе, хотя всё равно хочу в следующем году переехать за город ближе к лесу или парку. Научилась не доверять всем, и в частности белорусам, которые говорят, что они такие же, как я, и «очень хотят помочь». Поверьте, обожглась я с этим довольно сильно. Создала свой бренд одежды, о котором так давно мечтала, и сейчас занимаюсь его продвижением.



Стала чаще проверять имэйл, так как здесь все счета и важные сообщение приходят на него. Начала всегда и всё заказывать онлайн, вплоть до бытовой химии, и это супер экономит моё время. Научилась справляться со стрессом и ко всем проблемам относиться с улыбкой на лице. Научилась говорить «нет»! Даже когда неловко или стыдно. Особенно тем, кто пытается извлечь из меня выгоду!



Научилась экономить не потому, что испытываю финансовые трудности, а потому, что в Польше всегда можно найти хорошие скидки и купить один и тот же товар на разных сайтах с разницей в цене в два раза. Перестала готовить на неделю вперёд, стоя по 4 часа у плиты, потому что здесь такой большой выбор готовой и полезной еды, которая готовится 10 минут, либо вообще просто подогревается и стоит это в разы дешевле, чем в РБ, а, наряду с экономией времени и сил, это отличный вариант. Приучилась сортировать мусор (мне кажется, это очень важно для экологии, этого не хватает в РБ). Осталось смириться с тем, что все вокруг думают, что мы из Украины, и перестать беситься от этого.



И я на пути к тому, чтобы научиться распознавать людей и их цели, потому что за эти 6 месяцев мне на пути встретились разные люди, и время показало внутреннюю сущность их всех. К сожалению, не у всех людей были добрые помыслы», — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской.