Кристина Тимановская: сейчас мне совсем не хочется ехать в Беларусь. Это небезопасно

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, рассказала о проживании в Польше и ответила на вопрос о возможном возвращении на родину.

«Мы полгода в Польше… Один из частых вопросов, который мне задают: скучаю ли я по дому? Хочу ли вернуться? Тянет ли меня в Беларусь? Мой дом — моя семья! Так было, есть и будет. Да, я безумно скучаю по родным, которые остались в Беларуси, но я чувствую себя комфортно в любом месте, если мой муж рядом со мной. И неважно — Минск это или Варшава.



Сейчас мне совсем не хочется поехать в Беларусь, так как для меня это небезопасно и, честно говоря, я не знаю захочу ли вообще туда ехать, ведь родные могут и сами приехать к нам да и к тому же мы постоянно на связи.



Сейчас у нас вообще такой плотный график: мы работаем, тренируется, учим польский и мечтаем развиваться в этой стране. Мы хотим как можно скорее познать все стороны жизни в Польше и быть наравне со всеми. У нас уже есть очень большие планы, которые мы будем стараться осуществить.



Вообще этот переезд не был спланирован, мы вообще не думали о том, чтобы уезжать из Беларуси в ближайшее время. Не отрицаю, мы думали об этом в перспективе, после окончания моей спортивной карьеры, но жизнь так резко изменилась, и мы просто приняли это как факт. Мы уже много раз говорили о том, останемся тут навсегда или вернёмся потом на родину, но мне здесь так нравится, что была бы не против остаться здесь навсегда, родить здесь ребёнка, потому что мне кажется, здесь нашему ребёнку будет намного лучше, но в Беларусь мы, конечно же, будем приезжать», — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской.

На Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.