В США впервые применили антидопинговый закон Родченкова

Федеральная прокуратура США предъявила обвинения терапевту Эрику Лиру в предоставлении допинга спортсменам, которые принимали участие в Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), сообщает Reuters. Это первый случай применения антидопингового закона Родченкова.

По информации издания, Лира приобрёл медикаменты и гормоны в Центральной и Южной Америке и передал их двум спортсменам. Сторона обвинения получила зашифрованные сообщения, в которых Лира и спортсмен обсуждали результаты бега на стометровке.

Предполагается, что одним из клиентов обвиняемого была нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре. Окагбаре провалила допинг-тест в Токио.

Напомним, закон Родченкова, названный в честь Григория Родченкова, рассказавшего о российских допинговых схемах, вступил в силу в 2020 году. Согласно закону, обвинение может запрашивать для нарушителей до 10 лет лишения свободы и до $ 1 млн штрафа.