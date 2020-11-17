В США одобрили новый закон о допинге. Теперь они будут ловить нарушителей даже в России?

Если ты случайно победил американского спортсмена, а тому это кажется несправедливым — готовься к суду. К неподкупному суду США.

Американский сенат одобрил «акт Родченкова», который наделяет власти США правом преследовать нарушителей антидопингового законодательства по всему миру. Направлен этот закон не против спортсменов, которых карает ВАДА, а против организаторов допинговых схем.



Хотя кто мешает посчитать нарушившего правила спортсмена соучастником мошенничества?

Подпись президента

Чтобы закон вступил в силу, в течение десяти дней его должен подписать пока ещё действующий президент США Дональд Трамп. Но если он по каким-либо причинам откажется ставить свой автограф, это наверняка сделает Джо Байден.



Согласно этому закону, американские власти могут начать уголовное преследование за преступления, которые могли быть совершены даже не на территории США. Достаточно, чтобы в этих соревнованиях участвовали американские спортсмены, либо права на показ были проданы в США, либо спонсоры турнира вели бы в США бизнес.

В США новый закон о допинге. Покарать можно любого спортсмена из России Против даже Международный олимпийский комитет, но американцев его мнение не интересует.

По большому счёту, под эти определения попадают любые крупные турниры, включая Олимпийские игры.



Но что грозит нарушителям?



До десяти лет тюрьмы и огромные штрафы, а также изъятие любой собственности в пользу США. После решения суда, разумеется.

Участники допинговых схем

Авторы закона сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус заявляли, что разработали его в качестве ответа на поддерживаемую государством допинг-схему в России, которая вскрылась после Олимпийских игр в Сочи.



Массу информации, в которой в кучу намешаны и факты, и ложь, предоставил беглый профессор Григорий Родченков.

Сенат США принял «Закон Родченкова»

Против кого направлен закон? Якобы не против спортсменов, которых за допинговые нарушения карает (а кого-то даже милует) ВАДА.



А против организаторов допинговых схем – тренеров, врачей, чиновников, массажистов, сантехников, которые могут пробить дырку в стене лаборатории и поменять пробирки с пробами.



Но кто и что мешает по акту Родченкова признать спортсмена таким же участником допинг-схемы? Разве он не получает выгоду, пользуясь услугами распространителей? Да и сам может выступать в каком угодно качестве в такой схеме. Например, сдать чистую пробу, чтобы в нужный момент её можно было использовать.



С учётом того, что по закону можно рассматривать дела даже 10-летней давности, то американцы получили право расследовать всё, что происходило на Олимпиаде в Сочи. Повторно изучить показания Родченкова (или получить новые), собрать доказательную базу и отправиться в суд. А в решении американского суда в таком случае можно не сомневаться.

Теперь, например, всем фигурантам доклада профессора Ричарда Макларена, основанного на данных Григория Родченкова, придётся пожизненно находиться в России или в каких-то дружественных странах. В противном случае есть риск ареста и экстрадиции в США.



Конечно, в Россию американских ловцов допинг-нарушителей не пустят, но за границей (особенно в странах, дружественных США) уже нельзя будет чувствовать себя в безопасности.



Под ударом практически все, кто так или иначе замешан в нарушении правил. Например, биатлонист Александр Логинов вряд ли теперь поедет в Северную Америку.



Уж если итальянские власти докопались до него на чемпионате мира в Антхольце, то американцы точно могут сначала арестовать, а потом разбираться.

Безграничная власть

И вроде бы, ничего плохого в таком стремлении бороться с допингом нет. А кто недоволен, может принять подобный закон в своей стране и точно так же преследовать мошенников.



Но как же быть с тем, что закон предусматривает преследование и борьбу где угодно, но только не в самих Штатах, ведь и профессиональные лиги США (а это НХЛ, НБА, МЛБ и прочие), и студенческий спорт под его юрисдикцию не попадают?



И как быть с законодательствами других стран в области борьбы с допингом?



Американцев эти вопросы вообще не волнуют. А руководству ВАДА, указавшему на такие несоответствия, было рекомендовано не лезть во внутренние дела государства и подумать о том, как организация будет жить без денег, которые США платили антидопинговым борцам.

США меняют законы из-за русского спорта. Что вообще происходит? Допинг в Сочи-2014 исправляет американское законодательство. И это не шутка.

Недоволен и МОК, но протесты самой могучей спортивной организации в мире для США тоже ничего не значат. Бюджет МОК тоже по большей части наполняется американскими деньгами.



А пункт закона о том, что американские спортсмены, считающие себя незаслуженно проигравшими на соревнованиях из-за мошенничества соперников, могут подавать иски в гражданские суды США при поддержке американского Минюста, и вовсе выглядит насмешкой над всем миром.



Какая-то ответная реакция вполне возможна, но пока власть Соединённых Штатов над мировым спортом кажется просто безграничной. И России это не сулит ничего хорошего.