Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы

Сборная России по гандболу переиграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы со счётом 23:22 (14:12). В другом матче группы хозяева соревнований — словаки, обыграли команду Литвы со счётом 31: 26 (15:8).

Чемпионат Европы по гандболу проходит в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Для выхода из группы россиянам необходимо занять в группе одно из первых двух мест. В понедельник, 17 января, команда России встретится со сборной Словакии. Начало матча — в 20:00 мск. Россиянам для продолжения борьбы за медали европейского первенства достаточно сыграть вничью, словаков же устроит только победа.

Положение в группе: Россия – 4 очка (2 игры), Норвегия — 2 (2), Словакия – 2 (2), Литва – 0 (2).