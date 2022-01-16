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Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы

Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы
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Сборная России по гандболу переиграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы со счётом 23:22 (14:12). В другом матче группы хозяева соревнований — словаки, обыграли команду Литвы со счётом 31: 26 (15:8).

Чемпионат Европы по гандболу проходит в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Для выхода из группы россиянам необходимо занять в группе одно из первых двух мест. В понедельник, 17 января, команда России встретится со сборной Словакии. Начало матча — в 20:00 мск. Россиянам для продолжения борьбы за медали европейского первенства достаточно сыграть вничью, словаков же устроит только победа.

Положение в группе: Россия – 4 очка (2 игры), Норвегия — 2 (2), Словакия – 2 (2), Литва – 0 (2).

ЧЕ-2022 (м). Группа F. 2-й тур
15 января 2022, суббота. 22:30 МСК
Норвегия
Окончен
22 : 23
Россия
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