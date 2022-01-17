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Тренерский штаб сборной России по мини-футболу определился с составом на ЧЕ

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу определился с составом на ЧЕ
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Тренерский штаб сборной России по мини-футболу определился с составом на чемпионат Европы, который пройдёт с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). В команду вошли четыре натурализованных бразильца – Нандо, Паулиньо, Робиньо и Эдер Лима, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Сборная России по мини-футболу
Вратари: Дмитрий Путилов, Георгий Замтарадзе.
Полевые игроки: Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов, Артем Ниязов, Паулиньо, Иван Чишкала, Робиньо, Сергей Абрамов, Антон Соколов, Данил Давыдов, Нандо, Эдер Лима.

На групповом этапе россияне сыграют в группе С с командами Польши, Хорватии и Словакии. Две лучшие сборные выйдут в 1/4 финала, где в матчах на выбывание определят сильнейшую команду Европы.

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