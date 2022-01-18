Юлия Ефимова: закаты в Калифорнии — лучшие в мире. Рада вернуться

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое видео в «Инстаграме». Спортсменка, которая с 2013 года живёт и тренируется в США, вернулась в Калифорнию. Ранее в январе она побывала в Сочи.

«Закаты в Калифорнии — лучшие в мире. Рада вернуться», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).