Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

Российский шахматист Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером в партии четвёртого раунда международного супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Есипенко чёрными фигурами разошёлся миром с представителем Индии Сантошем Видитом. Партия завершилась на 32-м ходу.

Ещё один россиянин Даниил Дубов также чёрными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Сергей Карякин белыми разошёлся миром с Анишем Гири из Нидерландов.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с ещё одним голландцем Йорденом ван Форестом.

После четырёх туров Видит сохраняет лидерство, имея в активе 3 очка. У Есипенко и Карлсена по 2,5 очка, у Дубова и Карякина – по 1,5.

Участие в 84-м турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг.