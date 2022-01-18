Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

Российский шахматист Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером в партии четвёртого раунда международного супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Есипенко чёрными фигурами разошёлся миром с представителем Индии Сантошем Видитом. Партия завершилась на 32-м ходу.
Ещё один россиянин Даниил Дубов также чёрными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Сергей Карякин белыми разошёлся миром с Анишем Гири из Нидерландов.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с ещё одним голландцем Йорденом ван Форестом.
После четырёх туров Видит сохраняет лидерство, имея в активе 3 очка. У Есипенко и Карлсена по 2,5 очка, у Дубова и Карякина – по 1,5.
Участие в 84-м турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг.
- 18 января 2022
-
21:25
-
20:57
-
19:32
-
17:56
-
17:06
-
16:27
-
10:37
-
10:03
-
09:41
-
03:18
-
01:27
-
00:40
- 17 января 2022
-
23:52
-
21:29
-
19:48
-
19:17
-
18:36
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
15:47
-
13:33
-
00:58
-
00:35
- 16 января 2022
-
23:43
-
22:49
-
21:49
-
21:11
-
21:09
-
20:57
-
20:48
-
10:23
-
00:11
- 15 января 2022
-
22:19
-
21:18