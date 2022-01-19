«Динамо-Ак Барс» одержало победу в матче Лиги чемпионов с «Безье»

Состоялись матчи четвёртого тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов. В Калининграде «Локомотив» на своей площадке уступил немецкому «Дрезднеру» со счётом 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25).
После четырёх туров «Локомотив», потерпевший второе поражение при двух победах, занимает второе место в группе А. В следующем матче калининградский клуб 3 февраля встретится с украинским «Прометеем».
Во Франции казанское «Динамо-Ак Барс» в гостях победило местный «Безье» со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:21).
После четырёх матчей в группе D «Динамо» с 10 очками в активе лидирует и 3 февраля встретится с турецким «Фенербахче».
Волейбол. Женщины. Лига чемпионов
Группа А
«Локомотив» (Россия) — «Дрезднер» (Германия) — 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25).
Группа D
«Безье» (Франция) — «Динамо-Ак Барс» (Россия) — 0:3 (12:25, 17:25, 21:25).
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