«Динамо-Ак Барс» одержало победу в матче Лиги чемпионов с «Безье»

Состоялись матчи четвёртого тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов. В Калининграде «Локомотив» на своей площадке уступил немецкому «Дрезднеру» со счётом 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25).

После четырёх туров «Локомотив», потерпевший второе поражение при двух победах, занимает второе место в группе А. В следующем матче калининградский клуб 3 февраля встретится с украинским «Прометеем».

Во Франции казанское «Динамо-Ак Барс» в гостях победило местный «Безье» со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:21).

После четырёх матчей в группе D «Динамо» с 10 очками в активе лидирует и 3 февраля встретится с турецким «Фенербахче».

Волейбол. Женщины. Лига чемпионов

Группа А

«Локомотив» (Россия) — «Дрезднер» (Германия) — 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25).

Группа D

«Безье» (Франция) — «Динамо-Ак Барс» (Россия) — 0:3 (12:25, 17:25, 21:25).