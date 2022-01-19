Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тюрк Хава Йоллары» в Лиге чемпионов

Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над турецким клубом «Тюрк Хава Йоллары» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча четвёртого тура в группе С завершилась победой российской команды на тай-брейке со счетом 3:2 (16:25, 26:24, 25:19, 18:25, 15:13). В решающей партии «Динамо» уступало 8:12, но сумело перевернуть ход игры. В составе российской команды 28 очков набрала Наталия Гончарова, 12 очков на счету Натальи Кротковой.
После четырёх туров у «Динамо» 7 очков и второе место в группе. В следующем матче 2 февраля «Динамо» на выезде сыграет с чешской «Дуклой».
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины
Групповой этап. Группа С. 4-й тур
«Динамо» (Москва, Россия) — «Тюрк Хава Йоллары» (Турция) — 3:2 (16:25, 26:24, 25:19, 18:25, 15:13).
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