Игрока в американский футбол, напавшего голым на полицейских, выпустили под залог

Игрок команды «Кливленд Браунс» Малик Макдауэлл был отпущен под залог, сообщает DailyMail. Ранее игрок лиги НФЛ (американский футбол) был задержан после того, как разгуливал голым и затем напал на полицейских. 25-летнего спортсмена освободили пол залог, составивший $ 27 тыс.



Полицейских вызвали на место происшествия после того, как Макдауэлл начал ходить около школы и показывать половые органы. При задержании спортсмен и вовсе был голым. Во время задержания Малик ударил одного из полицейских.



Адвокат спортсмена заявил, что ему могли подсыпать наркотические средства. По мнению защитника дебошира, он не контролировал свои действия, что объясняет странное поведение игрока. В настоящее время продолжается расследование.



В нынешнем сезоне Макдауэлл провёл 16 матчей в НФЛ. Ожидается, что в марте он станет свободным агентом.