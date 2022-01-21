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Российские гандболисты уступили Испании в матче основного раунда чемпионата Европы

Российские гандболисты уступили Испании в матче основного раунда чемпионата Европы
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Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на чемпионате Европы. Во второй встрече основного раунда подопечные Велимира Петковича уступили сборной Испании со счётом 25:26.

Судьба матча решилась на последней секунде. Даниил Шишкарёв заработал пенальти, право России на семиметровый подтвердил судья после просмотра. Однако Игорь Сорока попал в штангу и не сумел принести своей команде ничью и одно очко.

В следующем матче в воскресенье, 23 января, сборная России сыграет с командой Польши, а затем встретится с соперниками из Германии. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.

В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв в своей группе первое место. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).

Напомним, по ходу турнира из-за положительных результатов тестов на коронавирус сборная России потеряла Евгения Дзёмина, Андрея Верещагина, Сергея Марка Косоротова и Шишкарёва. Карантин последнего завершился как раз перед матчем с Испанией, в котором он уже был на площадке.

Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия
Основной раунд. Группа II. Второй тур

Россия – Испания – 25:26 (11:12).

ЧЕ-2022 (м). Группа II. 2-й тур
21 января 2022, пятница. 17:30 МСК
Россия
Окончен
25 : 26
Испания
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