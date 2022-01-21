Российские гандболисты уступили Испании в матче основного раунда чемпионата Европы

Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на чемпионате Европы. Во второй встрече основного раунда подопечные Велимира Петковича уступили сборной Испании со счётом 25:26.
Судьба матча решилась на последней секунде. Даниил Шишкарёв заработал пенальти, право России на семиметровый подтвердил судья после просмотра. Однако Игорь Сорока попал в штангу и не сумел принести своей команде ничью и одно очко.
В следующем матче в воскресенье, 23 января, сборная России сыграет с командой Польши, а затем встретится с соперниками из Германии. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.
В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв в своей группе первое место. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).
Напомним, по ходу турнира из-за положительных результатов тестов на коронавирус сборная России потеряла Евгения Дзёмина, Андрея Верещагина, Сергея Марка Косоротова и Шишкарёва. Карантин последнего завершился как раз перед матчем с Испанией, в котором он уже был на площадке.
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия
Основной раунд. Группа II. Второй тур
Россия – Испания – 25:26 (11:12).
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