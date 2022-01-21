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Сборная России по мини-футболу начала чемпионат Европы с разгрома Словакии

Сборная России по мини-футболу начала чемпионат Европы с разгрома Словакии
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Сборная России по мини-футболу с победы стартовала на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. В матче первого тура в группе С подопечные Сергея Скоровича одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1.

Счёт уже на второй минуте открыли словаки, но в середине первого тайма Артём Антошкин и Антон Соколов переломили ход встречи, забив по мячу. После перерыва Антошкин забил ещё дважды, став первым автором хет-трика на чемпионате Европы. Соколов отправил в ворота словаков свой второй мяч в этой встрече, по голу на счету Робиньо и Ивана Милованова.

Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт 25 января с командой Хорватии. Также в группе С выступает сборная Польши.

Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Группа С. Первый тур

Россия – Словакия – 7:1 (2:1).
Голы: Антошкин, 9, 22, 29, Соколов, 10, 34, Робиньо, 28, Милованов, 36 – Козар, 2.

ЧЕ-2022. Группа C. 1-й тур
21 января 2022, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
7 : 1
Словакия
0:1 Козар – 02:17'   1:1 Антошкин – 09:58'   2:1 Соколов – 10:21'   3:1 Антошкин – 22:54'   4:1 Робиньо – 28:16'   5:1 Антошкин – 29:35'   6:1 Соколов – 34:30'   7:1 Милованов – 36:33'
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