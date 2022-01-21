Сборная России по мини-футболу начала чемпионат Европы с разгрома Словакии

Сборная России по мини-футболу с победы стартовала на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. В матче первого тура в группе С подопечные Сергея Скоровича одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1.
Счёт уже на второй минуте открыли словаки, но в середине первого тайма Артём Антошкин и Антон Соколов переломили ход встречи, забив по мячу. После перерыва Антошкин забил ещё дважды, став первым автором хет-трика на чемпионате Европы. Соколов отправил в ворота словаков свой второй мяч в этой встрече, по голу на счету Робиньо и Ивана Милованова.
Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт 25 января с командой Хорватии. Также в группе С выступает сборная Польши.
Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Группа С. Первый тур
Россия – Словакия – 7:1 (2:1).
Голы: Антошкин, 9, 22, 29, Соколов, 10, 34, Робиньо, 28, Милованов, 36 – Козар, 2.
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