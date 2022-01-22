Кристина Тимановская — о травме: я плакала несколько часов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, рассказала о своём состоянии после полученной травмы. Спортсменка упала со штангой на тренировке.

«Короче, похоже, не всё так хорошо, как думала. Косточки уже и не видно. Боль была такая, что терпеть её было невыносимо. Это было вчера, в промежутке с 10 до часу ночи. Утром опять всё ок. Полночи я мучилась от боли. Арсений (муж Кристины Тимановской. — Прим. «Чемпионата») ездил в аптеку за обезболивающими. После ванны мы затейпировали, я приняла таблетки, легла в кровать, подложила одеяло под ногу и пыталась уснуть. Меня даже знобило, то ли от ноги, то ли от того, что плакала несколько часов», — написала Тимановская в «сториз».