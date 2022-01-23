Гандболист Валентин Воробьёв сдал положительный тест на коронавирус

Разыгрывающий сборной России по гандболу Валентин Воробьёв сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России в своем «твиттере».
Симптомов заболевания у спортсмена нет. В соответствии с регламентом турнира игрок покинул командный отель и отправился на карантин.
Таким образом, Воробьёв не участвовал в матче основного этапа чемпионата Европы с Польшей. Не сможет он сыграть и в заключительном матче группы В, в котором во вторник, 25 января, россияне сыграют с командой Германии.
Напомним, сыграв с польской сборной вничью 29:29, российские гандболисты лишились шансов завоевать медали на продолжающемся в Венгрии и Словакии чемпионате Европы. В активе подопечных Велимира Петковича три очка после четырёх встреч, идущих в зачёт этой стадии турнира.
- 23 января 2022
-
21:01
-
20:57
-
19:28
-
19:17
-
19:06
- 22 января 2022
-
23:05
-
22:53
-
22:32
-
22:09
-
16:52
-
15:33
-
14:27
-
10:27
-
00:46
- 21 января 2022
-
22:34
-
21:54
-
21:46
-
21:35
-
21:19
-
21:07
-
20:40
-
20:24
-
19:02
-
14:04
-
13:53
-
12:27
-
09:44
- 20 января 2022
-
23:13
-
22:41
-
21:46
-
20:50
-
19:15
-
19:01
-
18:32
-
15:22