Гандболист Валентин Воробьёв сдал положительный тест на коронавирус

Разыгрывающий сборной России по гандболу Валентин Воробьёв сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России в своем «твиттере».

Симптомов заболевания у спортсмена нет. В соответствии с регламентом турнира игрок покинул командный отель и отправился на карантин.

Таким образом, Воробьёв не участвовал в матче основного этапа чемпионата Европы с Польшей. Не сможет он сыграть и в заключительном матче группы В, в котором во вторник, 25 января, россияне сыграют с командой Германии.

Напомним, сыграв с польской сборной вничью 29:29, российские гандболисты лишились шансов завоевать медали на продолжающемся в Венгрии и Словакии чемпионате Европы. В активе подопечных Велимира Петковича три очка после четырёх встреч, идущих в зачёт этой стадии турнира.