Российские паралимпийцы победили в медальном зачёте ЧМ по зимним видам спорта

Сборная Паралимпийского комитета России выиграла общекомандный медальный зачёт на чемпионате мира по зимним видам спорта, который прошёл в норвежском Лиллехаммере.

На счету российских спортсменов 63 медали — 21 золотая, 21 серебряная и 21 бронзовая. Второе место в общем зачёте заняли США (10-9-9), третья позиция у Франции (10-5-4).

Шесть золотых медалей завоевал Владислав Лекомцев (класс «стоя»), став абсолютным чемпионом мира по лыжным гонкам и биатлону. Также абсолютной чемпионкой мира по биатлону стала Вера Хлызова (класс слабовидящих), сообщает сайт Паралимпийского комитета России.

Чемпионат мира по зимним видам спорта проходил с 12 по 23 января 2022 года. Соревнования состоялись в четырёх видах программы — горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки и сноуборд.