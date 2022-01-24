Мамиашвили о запрете спортсменам Украины общаться с россиянами: он нарушает нормы спорта

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказал своё мнение о рекомендациях министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
«В данной ситуации требуется только решение лечащего врача. Никаких комментариев больше нет. До этого местные деятели ограничивались запретами посещать крупные турниры на территории России. Это ещё как-то укладывалось. Ребята как-то добирались за свои деньги. Но нынешний запрет от Министерства спорта перекрывает всё. Он нарушает все нормы спорта и бьёт в первую очередь по самим атлетам, ведь нарушаются их права.
Но, к сожалению, то, что разделяет нас, — привнесённое. Такая конфронтация не была заложена изначально. И людям просто пытаются изо всех сил навязать этот негатив. К сожалению, негодяи не могли оставить в покое и спорт, который исключительно объединяет. Мы с коллегами с Украины вместе выступали за сборную СССР, вместе поднимались на пьедестал и поддерживали друг друга. Да и до сих пор общаемся и дружим», — сказал Мамиашвили в интервью RT.
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