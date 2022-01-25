Источник: скелетонист Никита Трегубов сдал сомнительный тест на COVID-19

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 скелетонист сборной России Никита Трегубов сдал сомнительный тест на коронавирус.

Трегубов ходит в состав сборной России на Игры в Пекине. Как сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, в команде ожидают результата повторного теста.

«Пока рассказать ничего не могу, ждём повторных результатов тестов. В целом, в команде все здоровы, сдаём тесты каждый день», — приводит слова Чабана matchtv.ru.

Ранее из-за положительного теста на коронавирус произошла замена в составе сборной России по фигурному катанию. В мужском одиночном катании вместо заболевшего Михаила Коляды выступит Евгений Семененко, который был первым запасным.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.