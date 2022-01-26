Сборная России по мини-футболу досрочно вышла в четвертьфинал ЧЕ с первого места в группе
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Сборная России по мини-футболу гарантировала себе выход в четвертьфинал чемпионата Европы с первого места в подгруппе. Это стало известно по завершении матча Польша – Словакия. Команды сыграли вничью – 2:2.
В итоге после двух туров сборная России уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 6 очков. На втором месте с 3 очками располагается команда Хорватии. У сборных Словакии и Польши по одному очку.
В заключительном третьем туре сборная России сыграет с командой Польши, а Хорватия встретится со Словакией. Даже если у России и Хорватии в итоге окажется по 6 очков, подопечные Сергей Скоровича будут выше по результату личной встречи (4:0).
Матчи заключительного, третьего тура в группе С пройдут в субботу, 29 января.
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