Сборная России по мини-футболу досрочно вышла в четвертьфинал ЧЕ с первого места в группе

Сборная России по мини-футболу гарантировала себе выход в четвертьфинал чемпионата Европы с первого места в подгруппе. Это стало известно по завершении матча Польша – Словакия. Команды сыграли вничью – 2:2.

В итоге после двух туров сборная России уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 6 очков. На втором месте с 3 очками располагается команда Хорватии. У сборных Словакии и Польши по одному очку.

В заключительном третьем туре сборная России сыграет с командой Польши, а Хорватия встретится со Словакией. Даже если у России и Хорватии в итоге окажется по 6 очков, подопечные Сергей Скоровича будут выше по результату личной встречи (4:0).

Матчи заключительного, третьего тура в группе С пройдут в субботу, 29 января.