Россия разгромила Хорватию на Евро. Наша сборная по мини-футболу сыграла идеально

В образцово-показательном стиле выиграли матч за первое место в группе и обеспечили себе выход в четвертьфинал.

Те, кто говорят, что идеала в спорте не бывает, просто не видели матч России с Хорватией во втором туре группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу – 2022. В битве за первое место в группе и фактически за досрочный выход в плей-офф наши футболисты не допустили ни одной серьёзной ошибки и разгромили соперника.

И даже единственная неприятность за все 40 минут игры случилась не по нашей вине.

Была жёлтая — стала красная

Сборная России на Евро-2022 в Нидерландах стартовала с уверенной победы над Словакией со счётом 7:1. Хорваты же в первом туре победили Польшу – 3:1. Учитывая объективную силу команд, победитель битвы Россия – Хорватия практически обеспечивал себе право выйти в плей-офф с первого места. Помешать этому могли только сугубо математические расклады.

В составе сборной России перед матчем произошло одно важное изменение: расположение команды получил травмированный Эдер Лима, но команду это не ослабило, потому что его место занял Андрей Афанасьев, не включённый в первоначальный состав из-за ковида.

Матч начался с жёсткого прессинга хорватов, обернувшегося неприятностью для обеих сборных. Уже на второй минуте встречи Матошевич сбил Робиньо у российских ворот. Судьи сразу же показали хорвату жёлтую карточку, но пока бразилец с российским паспортом приходил в себя, изменили решение и выдали грубияну прямую красную. Справедливости ради Матошевич выглядел виноватым и извинился перед лежащим Робиньо.

Креативный лидер нашей сборной после врачебных процедур ещё выходил на поле, но ненадолго. Видимо, его решили поберечь, чтобы избежать серьёзной травмы. Однако и без него Россия Хорватию наказала: Антошкин просто взял и мощно пробил с задней линии – 1:0. Вратарь даже не успел среагировать на мяч, летящий под ближнюю штангу.

Хорваты обескуражены

Подопечные Скоровича играли максимально прагматично, по счёту. Без необходимости игру не взрывали, вперёд вроде бы не рвались, но и в обороне успевали накрывать почти всё. К середине первого тайма игра, казалось, совсем успокоилась, но внезапно для хорватов на позиции «столба» оказался играющий в глубине Паулиньо: развернул защитника и забил.

Хорваты при 0:2 пошли вперёд, чтобы отыграться, а россияне опять затаились. Вроде бы соперник прижал нас к воротам, как тут же пропустил разящую атаку. Давыдов и Чишкала разыграли классную «двоечку», и последний «черпачком» перевёл мяч в сетку – 3:0. Подопечные Мавровича голом в раздевалку явно были обескуражены.

Во втором тайме Россия продолжила играть будто бы в эконом-режиме. В обороне – надёжно, в атаке – редко, но метко. Уже на пятой минуте тайма Ниязов перехватил мяч у вратаря, исхитрился перевести его на Антошкина, и тот поразил пустые ворота – 4:0.

Следующие 15 минут были чуть ли не формальностью. Хорваты очень редко создавали хоть сколько-то опасные моменты, хоть и очень старались. Но возродить интригу, нерв игры им так и не удалось. Концовка матча была какой-то беззлобной. Даже когда Йеловчич грубо свалил Афанасьева, то тут же побежал к нему извиняться. Не хотел, мол, хватать за майку.

Под конец матча Путилова в воротах сменил Замтарадзе, чтобы и вкус игры почувствовать, и, если потребуется, 10-метровый отразить. Но не потребовалось. Сборная России провела очень спокойный матч. Визуально потратила не так уж много моральных и физических сил, но разгромила крепкого соперника и на 99% вышла в плей-офф. Идеально – что ещё сказать?